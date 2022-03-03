МВФ екстрено надасть Україні $1,4 млрд доларів, а світові компанії згортають бізнес у РФ

Сьогодні, 05:04 Переглядів: 0

Світ підтримує Україну фінансово і продовжує вводити жорсткі економічні обмеження та санкції щодо Росії. Анонсоване відключення від SWIFT відбулося. Акції російських компаній падають в нуль. Огляд за минулу добу, інформація Ліга.Бізнес.

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