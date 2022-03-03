МВФ екстрено надасть Україні $1,4 млрд доларів, а світові компанії згортають бізнес у РФ
Сьогодні, 05:04
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Економічна картина на кінець минулої доби
Світ підтримує Україну фінансово і продовжує вводити жорсткі економічні обмеження та санкції щодо Росії. Анонсоване відключення від SWIFT відбулося. Акції російських компаній падають в нуль. Огляд за минулу добу, інформація Ліга.Бізнес.
В Україні
- МВФ готує $1,4 млрд. додаткової екстреної допомоги Україні. Також МВФ у кооперації зі Світовим банком буде підготовлено пакет підтримки у $3 млрд у найближчі місяці.
- Метінвест Ахметова консервує виробництво Запоріжсталі та Запоріжкоксу. Гаряча консервація передбачає призупинення та переведення промислових агрегатів на тихий хід з можливістю швидкого запуску.
- На спецрахунок НБУ за підтримкою української армії вже надійшло 6 млрд. грн. З цих коштів спецрахунку Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 1,6 млрд. грн.
«На Росії»
- ExxonMobil, BMW, Ford, Boeing. Західні компанії масово згортають бізнес у Росії. А Boeing і Airbus припинили обслуговування та авіакомпаній Росії. DHL призупинив доставку товарів в Україну, РФ та Білорусь. Японські Honda і Mazda припиняють експорт у Росію.
- Ціна акцій Ощадбанку на Лондонській біржі впала до $0,01. Акції Газпрому, Новатек, Роснафти впали майже до нуля на Лондонській біржі.
- ЄС відключив сім російських банків від SWIFT та заборонив постачати в РФ готівку євро. Заборона набуде чинності через десять днів.
- Платіжні картки банків РФ та Білорусі більше не працюють в Україні – НБУ.
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