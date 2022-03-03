Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Бізнес/Робота, Гроші, Путін проти українського народу

МВФ екстрено надасть Україні $1,4 млрд доларів, а світові компанії згортають бізнес у РФ

Сьогодні, 05:04 Переглядів: 0

 

Економічна картина на кінець минулої доби

Світ підтримує Україну фінансово і продовжує вводити жорсткі економічні обмеження та санкції щодо Росії. Анонсоване відключення від SWIFT відбулося. Акції російських компаній падають в нуль. Огляд за минулу добу, інформація Ліга.Бізнес.

В Україні

  • МВФ готує $1,4 млрд. додаткової екстреної допомоги Україні. Також МВФ у кооперації зі Світовим банком буде підготовлено пакет підтримки у $3 млрд у найближчі місяці.
  • Метінвест Ахметова консервує виробництво Запоріжсталі та Запоріжкоксу. Гаряча консервація передбачає призупинення та переведення промислових агрегатів на тихий хід з можливістю швидкого запуску.
  • На спецрахунок НБУ за підтримкою української армії вже надійшло 6 млрд. грн. З цих коштів спецрахунку Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 1,6 млрд. грн.

«На Росії»

  • ExxonMobil, BMW, Ford, Boeing. Західні компанії масово згортають бізнес у Росії. А Boeing і Airbus припинили обслуговування та авіакомпаній Росії. DHL призупинив доставку товарів в Україну, РФ та Білорусь. Японські Honda і Mazda припиняють експорт у Росію.
  • Ціна акцій Ощадбанку на Лондонській біржі впала до $0,01. Акції Газпрому, Новатек, Роснафти впали майже до нуля на Лондонській біржі.
  • ЄС відключив сім російських банків від SWIFT та заборонив постачати в РФ готівку євро. Заборона набуде чинності через десять днів.
  • Платіжні картки банків РФ та Білорусі більше не працюють в Україні – НБУ.
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх