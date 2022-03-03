«Руській мір» прийшов: у результаті вчорашніх обстрілів Харкова постраждали два храми УПЦ

Пошкоджені собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці (на фото) та храм на честь преподобного Антонія Великого
У результаті обстрілів Харкова минулого дня постраждали два храми УПЦ. Про це повідомляє сайт Харківської єпархії.
Пошкоджено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення храму. Люди, які перебували усередині собору, не постраждали.
Пошкоджено вибухами і храм на честь преподобного Антонія Великого. Люди не постраждали. Усередині святині вибито всі вікна, пошкоджені церковні речі.
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