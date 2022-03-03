«Руській мір» прийшов: у результаті вчорашніх обстрілів Харкова постраждали два храми УПЦ

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Пошкоджені собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці (на фото) та храм на честь преподобного Антонія Великого

У результаті обстрілів Харкова минулого дня постраждали два храми УПЦ. Про це повідомляє сайт Харківської єпархії.

Пошкоджено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення храму. Люди, які перебували усередині собору, не постраждали.

Пошкоджено вибухами і храм на честь преподобного Антонія Великого. Люди не постраждали. Усередині святині вибито всі вікна, пошкоджені церковні речі.

«Священнослужителі Харківської єпархії благословляють наших українських воїнів на перемогу за цілісність та незалежність Богорятуваної України», - йдеться на сайті єпархії.