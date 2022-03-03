На обкладинці TIME - український прапор і цитата Зеленського

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Журнал TIME присвятив обкладинку Україні.

На обкладинці - слова Президента Володимира Зеленського, сказані під час промови в Європарламенті першого березня: «Життя переможе смерть, а світ – темряву».

Журнал пише, що російське вторгнення штовхнуло Зеленського від ролі актора на іншу роль, яка спочатку видавалася для нього непідходящою.

«Але коли російські бомби почали падати на українські міста, а війська оточили столицю, Президент зазнав трансформації. На наших очах він став втіленням боротьби, яку більшість західних державних діячів уже давно забули вести; тієї (боротьби – ред.), яка іноді потрібна, щоб тиранія не знищила демократію. Зеленський не лише згуртував власних людей на захист своєї нації, надихаючи їх кидати бензинові бомби* в російські військові машини та ставати на заваді танкам. Він також активізував світові демократії таким чином, що ще тиждень тому здавалося немислимим», - йдеться у публікації.

*Маються на увазі коктейлі Молотова



