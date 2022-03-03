На обкладинці TIME - український прапор і цитата Зеленського

«Життя переможе смерть, а світ – темряву» - це цитата із промови Президента України в Європарламенті
Журнал TIME присвятив обкладинку Україні.
На обкладинці - слова Президента Володимира Зеленського, сказані під час промови в Європарламенті першого березня: «Життя переможе смерть, а світ – темряву».
Журнал пише, що російське вторгнення штовхнуло Зеленського від ролі актора на іншу роль, яка спочатку видавалася для нього непідходящою.
*Маються на увазі коктейлі Молотова
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