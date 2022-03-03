Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Політика, Путін проти українського народу

Перший пішов: російський топ-чиновник звільнився через політику Путіна і напад на Україну

Сьогодні, 06:14 Переглядів: 1 039

Звільнився Борис Львін, радник директора Світового банку від Росії

Про звільнення зі Світового банку російського топ-чиновника повідомляє 24 канал з посиланням на Financial Times.

Борис Львін – російський радник зі Світового банку. Він знайшов у собі сміливість виступити проти політики Путіна та став першим російським чиновником, який пішов у відставку на знак протесту через напад Росії на Україну.

- З огляду на поточні події, я більше не можу асоціювати себе з моїм урядом і змушений піти у відставку з посади, – заявив Львін.

Він пропрацював у Світовому банку понад 24 роки. Американським журналістам чиновник сказав, що такий його крок (звільнення) – «досить мала жертва» у порівнянні з тим, що зараз переживає народ України.

4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Світовий банк Путин против украинского народа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх