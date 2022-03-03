Перший пішов: російський топ-чиновник звільнився через політику Путіна і напад на Україну

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Про звільнення зі Світового банку російського топ-чиновника повідомляє 24 канал з посиланням на Financial Times.

Борис Львін – російський радник зі Світового банку. Він знайшов у собі сміливість виступити проти політики Путіна та став першим російським чиновником, який пішов у відставку на знак протесту через напад Росії на Україну.

- З огляду на поточні події, я більше не можу асоціювати себе з моїм урядом і змушений піти у відставку з посади, – заявив Львін.

Він пропрацював у Світовому банку понад 24 роки. Американським журналістам чиновник сказав, що такий його крок (звільнення) – «досить мала жертва» у порівнянні з тим, що зараз переживає народ України.