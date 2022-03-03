Містянам пояснили, що це вимушені заходи для захисту
У Запоріжжі повністю перекрили рух автотранспорту через греблю ДніпроГЕС. Оголошення про це розмістили на сайті Запорізької міськради
«Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста.
Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося!
Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями!
Пам’ятайте - зараз не до комфорту!
Зараз треба зберегти життя!» - йдеться у повідомленні.
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