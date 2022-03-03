У Запоріжжі повністю перекрили рух автотранспорту через греблю ДніпроГЕС. Оголошення про це розмістили на сайті Запорізької міськради

«Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста.

Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося!

Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями!

Пам’ятайте - зараз не до комфорту!

Зараз треба зберегти життя!» - йдеться у повідомленні.