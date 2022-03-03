Восьмий день війни: Київ, Харків, Миколаїв, Суми тримають оборону, Херсон чекає на гумконвой (додано)

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 614

Як тримаються великі українські міста: огляд. На фото ДСНС - Буча під Києвом, звідки ворог рветься до столиці

«ТелеграфЪ» зробив для вас підбірку того, що відомо на ранок 3 березня.

Київ

Тримає оборону. Сьогодні вранці російські окупанти скинули на місто принаймні чотири ракети. Знову повітряна тривона о 7.29.

Харків

Місто під контролем України. Місто пережило серію безпрецедентних бомбардувань. Окупанти били по площі Свободи, та по житлових будинках. Біженці з Харкова прибувають до Кременчука. Керівництво Харківської військової адміністрації та міста займаються розподілом гуманітарної допомоги. Учора в результаті обстрілу міста Ізюм на Харківщині загинуло 8 людей.

Суми

«Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу П'ятеро в лікарні», - написав очільник Сумської військової державної адміністрації Дмитро Живицький.

Місто під контролем територіальної оборони. Учора під Тростянцем (Сумська обл.) «Байрактар» знищив ворожу САУ.

Миколаїв

Місто тримається. За повідомленням Віталія Кіма, керівника Миколаївської ВДА станом на вчорашній вечір, бої точилися біля Вознесенська. В область заїхало 300-400 одиниць ворожої техніки. Однак Миколаїв обороняється. Місто отримує гуманітарну допомогу і не тільки. Тут чекають на джавеліни. Тероборона буде з протитанковою зброєю.

«Ми всім наваляємо», - написав Кім.

Сьогодні повідомлень від Кіма ще не було, а надвечір він попереджав, що ніч очікується гаряча.

Додано (8.10): Віталій Кім записав відеозвернення у своєму Телеграм-каналі. Він дав поради мешканцям міста, як чинити опір окупантам. Та розповів каже про події у Миколаєві та області. Очільник Миколаївської ВДА радить людям у багатоквартирному будинку перезнайомитися з сусідами та розмежуватися по групах - фізичні сильні та активні, люди, які уміють стріляти, можуть допомогти блокпостам. Ще одна група людей має дослідити дахи та зрозуміти, звідки потенційно можна кинути запалювальну суміш в окупантів. Також необхідні медики, волонтери.

Стосовно окупантів Кім сказав, що їх, більш за все, цікавлять магазини з горілкою - тож треба слідкувати за магазинами в районі, бо, за словами Кіма, це Перше, куди вони полізуть.

- Учора затримали спецназ. От, кажуть, спецназ, автомати - усі бояться... Діти, 18-20-річні діти, які які хочуть до мами, не хочуть тут воювати. Вони тут взагалі тут чужі, перелякані. Хочуть додому. Єдине, що вони можуть зробити, це це шукати магазин з горілкою...

Херсон

У місто вчора ввійшли окупанти. Очільник області Геннадий Лагута разом із мером Херсона спілкувалися у режимі відеоконференції з керівництвом країни, з Президентом і представниками Офіс Президента України щодо врегулювання ситуації в області та забезпечення зеленого коридору по гуманітарці! Чекають на гумконвой – таким було останнє вчорашнє повідомлення Херсонської військової державної адміністрації.