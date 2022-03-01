Канада заборонить імпорт російської нафти: світ продовжує допомагати Україні хто чим

Сьогодні, 05:16 Переглядів: 308

Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Нині в Іспаніїблизько 100 тис. українців.

Світ продовжує допомагати Україні в її боротьбі за Незалежність та мирне життя людей.

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