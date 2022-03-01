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Політика, Україна, Світ

Канада заборонить імпорт російської нафти: світ продовжує допомагати Україні хто чим

Сьогодні, 05:16 Переглядів: 308

Реакція на російську агресію

Світ продовжує допомагати Україні в її боротьбі за Незалежність та мирне життя людей. 

  • Бразилія створить «гуманітарний паспорт» для прийому українських біженців. Відповідний указ президента країни опублікують найближчим часом. Про це повідомляє видання The Brazil News Agency з посиланням на інтерв’ю президента країни президента країни Жаїра Болсонару.
  • Канада у відповідь на агресію Росії проти України заборонить імпорт російської нафти. Про це повідомляють Global news з посиланням на прем’єр-міністра країни Джастіна Трюдо. Також Канада надає Україні протитанкову  зброю – її доправлять через Польщу.
  • Тайвань передасть Україні 27 тонн медичних засобів. Про таке передає Reuters. Засоби доправлять до Франкфурта в Німеччині,а звідти гуманітарними вантажами.
  • Японія допомагає персональними санкціями проти 6 топ-посадовців РФ: Путіна та його найближчого оточення.
  • Австралія виділила Україні 105 мільйонів доларів на оборону та гуманітарну підтримку. Про це повідомив прем'єр-міністр Скотт Морісон.
  • Іспанія легалізує мігрантів з України. Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Нині в Іспаніїблизько 100 тис. українців. 
    (За інформацією 24 канал, Суспільне)
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: політика війна Путин против украинского народа
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