Відповідь на криваву війну
Компанія General Motors зупинила експорт автомобілів до Росії з 28 лютого, передає 24 канал. Таке рішення у концерні схвалили у відповідь на криваву війну Кремля в Україні.
Наші думки зараз з народом України, – мовиться у заяві General Motors.
Обсяг експорту в РФ щорічно становив близько 3 тисяч автомобілів.
До речі, першим виробником автомобілів, який зупинив виробництво в Росії після нападу на Україну, був Volvo.
6.56. Додано: Німецький концерн Daimler Truck зупиняє співпрацю з РФ. Ймовірно не співпрацюватиме з «КамАЗ» і Mercedes, повідомляє Reuters.
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