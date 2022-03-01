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Гроші, Політика, Путін проти українського народу

General Motors слідом за Volvo зупинила експорт автомобілів до Росії (додано)

Сьогодні, 05:36 Переглядів: 293

Відповідь на криваву війну

Компанія General Motors зупинила експорт автомобілів до Росії з 28 лютого, передає 24 канал. Таке рішення у концерні схвалили у відповідь на криваву війну Кремля в Україні.

Наші думки зараз з народом України, – мовиться у заяві General Motors.

Обсяг експорту в РФ щорічно становив близько 3 тисяч автомобілів.

До речі, першим виробником автомобілів, який зупинив виробництво в Росії після нападу на Україну, був Volvo.

6.56. Додано: Німецький концерн Daimler Truck зупиняє співпрацю з РФ. Ймовірно не співпрацюватиме з «КамАЗ» і Mercedes, повідомляє Reuters.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа
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