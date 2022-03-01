Ворог не припиняє повітряних атак
Близько 5-ї ранку повідомлення про повітряну тривогу надійшли у Вінниці, Кропивницькому, Умані.
О пів на шосту тривогу оголосили у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.
Слідкуйте за стрічкою новин - ми повідомлятимемо вам про атаки та їхні наслідки.
Додано. О сьомій ранку повітряна тривога в Києві. Київ та Харків за ці дні піддаються ледь не безперервним бомбардуванням.
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