Шостий день війни: зранку сирени виють у Вінниці, Кропивницькому та на Західній Україні, Києві (додано)

Сьогодні, 05:48 Переглядів: 1 482

Ворог не припиняє повітряних атак

Близько 5-ї ранку повідомлення про повітряну тривогу надійшли у Вінниці, Кропивницькому, Умані. О пів на шосту тривогу оголосили у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. Слідкуйте за стрічкою новин - ми повідомлятимемо вам про атаки та їхні наслідки. Додано. О сьомій ранку повітряна тривога в Києві. Київ та Харків за ці дні піддаються ледь не безперервним бомбардуванням.

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