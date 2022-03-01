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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Шостий день війни: зранку сирени виють у Вінниці, Кропивницькому та на Західній Україні, Києві (додано)

Сьогодні, 05:48 Переглядів: 1 482

Ворог не припиняє повітряних атак

Близько 5-ї ранку повідомлення про повітряну тривогу надійшли у Вінниці, Кропивницькому, Умані.

О пів на шосту тривогу оголосили у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Слідкуйте за стрічкою новин - ми повідомлятимемо вам про атаки та їхні наслідки. 

Додано. О сьомій ранку повітряна тривога в Києві. Київ та Харків за ці дні піддаються ледь не безперервним бомбардуванням. 


Росія після переговорів вдарила ракетними ударами: у Броварах є загиблі


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа
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