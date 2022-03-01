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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Гаряча доба: ЗСУ збили 5 ворожих літаків-винищувачів, крилату ракету та вертоліт

Сьогодні, 06:32 Переглядів: 1 053

 

Найзапекліші битви точаться поблизу Києва, наші військові відбивали повітряні атаки окупантів на Васильків, Бровари

Про те, як пройшла шоста доби протистояння окупантам, і які втрати поніс ворог, повідомляє Військове телебачення України.

  • Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300.
  • Загалом 28-го лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35.
  • Також поблизу Києва зенітним комплексом БУК-М1 було збито крилату ракету та ворожий вертоліт.
  • Окрім того,українські штурмовики СУ-25 протягом доби неодноразово завдавали ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.
  • Бомбардувальники українських ПС СУ-24 М нанесли 4 бомбові удари по танкових колонах, механізованих та колонах із паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська. Українськими Байрактарами ТБ-2 було знищено три цілі- танк противника та 2 ЗРК «БУК».

Продовжуємо нищити окупантів – Вперед до перемоги.


«Імперія буде покарана за злочини перед людством»

Про це заявив Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ України, які тримають першу лінію оборони.

- Те, що окупанти нині змусили у прямому ефірі крити матом російського імператора навіть тих політиків, які це ніколи не робили, говорить про те, що імперія зла перетнула усі межі, і це бачить весь світ!

І, будьте певні, імперія буде покарана за злочини перед людством! Особливо за знищені сьогодні житлові будинки у Броварах, Василькові, Білій Церкві та Токмаку, за обстріл Харкова «смерчами», за школи та дитячі садочки, за вбитих та поранених мирних мешканців, дітей.

Повітряні Сили сьогодні уже покарали окупантів, війська рф понесли величезні втрати від ударів авіації, зенітних ракетних військ та ударних безпілотників Повітряних Сил,- каже Юрій Ігнат.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа
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