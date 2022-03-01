Гаряча доба: ЗСУ збили 5 ворожих літаків-винищувачів, крилату ракету та вертоліт

Про те, як пройшла шоста доби протистояння окупантам, і які втрати поніс ворог, повідомляє Військове телебачення України.

Продовжуємо нищити окупантів – Вперед до перемоги.

Про це заявив Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ України, які тримають першу лінію оборони.

- Те, що окупанти нині змусили у прямому ефірі крити матом російського імператора навіть тих політиків, які це ніколи не робили, говорить про те, що імперія зла перетнула усі межі, і це бачить весь світ!

І, будьте певні, імперія буде покарана за злочини перед людством! Особливо за знищені сьогодні житлові будинки у Броварах, Василькові, Білій Церкві та Токмаку, за обстріл Харкова «смерчами», за школи та дитячі садочки, за вбитих та поранених мирних мешканців, дітей.

Повітряні Сили сьогодні уже покарали окупантів, війська рф понесли величезні втрати від ударів авіації, зенітних ракетних військ та ударних безпілотників Повітряних Сил,- каже Юрій Ігнат.