38 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну

Сьогодні, 01:15 Переглядів: 225

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

- Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно, - написав Джонсон у своєму Twitter у середу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що складається «чорний список» путінських генералів із Росії та Білорусі для Гаазького трибуналу. Там будуть сотні окупантів та їхніх поплічників, 450 депутатів нелегітимної Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет та інші.

Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на затримання в інших країнах світу. Країн, які ратифікували Римський статут МКС, – 123. І в кожній такій країні російських окупантів чекатиме «червоний прапорець» на кордоні.