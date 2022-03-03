Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

38 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну

Сьогодні, 01:15 Переглядів: 225

 

До Гааги все ближче...

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

- Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно, - написав Джонсон у своєму Twitter у середу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що складається «чорний список» путінських генералів із Росії та Білорусі для Гаазького трибуналу. Там будуть сотні окупантів та їхніх поплічників, 450 депутатів нелегітимної Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет та інші.

Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на затримання в інших країнах світу. Країн, які ратифікували Римський статут МКС, – 123. І в кожній такій країні російських окупантів чекатиме «червоний прапорець» на кордоні.

2
Автор: ТелеграфЪ
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх