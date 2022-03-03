Українськи захисники вбили генерал-майора армії окупантів

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 326

Доки на росії оплакують його смерть, українці відправляють його до пекла

За інформацією видання Сьогодні, в Україні було вбили генерал-майора російської армії, колишнього командира 7 дивізії ВДВ Андрія Суховецького.

Про це повідомив Сергій Чіпілєв у ВКонтакті, інформацію також опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

І доки на росії оплакують його смерть, українці відправляють його до пекла.