Українськи захисники вбили генерал-майора армії окупантів

Доки на росії оплакують його смерть, українці відправляють його до пекла
За інформацією видання Сьогодні, в Україні було вбили генерал-майора російської армії, колишнього командира 7 дивізії ВДВ Андрія Суховецького.
Про це повідомив Сергій Чіпілєв у ВКонтакті, інформацію також опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
І доки на росії оплакують його смерть, українці відправляють його до пекла.
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