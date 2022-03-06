Мер Малецький попросив кременчужан не користуватися особистим транспортом без потреби

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Деякі власники собак о 2.00-3.00 вигулюють свої улюбленців, це відводікає правоохоронців та тероборону від важливих завдань

Міський голова Віталій Малецький попросив кременчуцьких водіїв не користуватися особистим транспортом без нагальної потреби. Лише за вчорашній день, 5 березня, через місто пропустили більше 3,5 тисяч автівок з харківською реєстрацією. А кожен затор затримує рух та евакуацію переселенців.

- Якщо можна пройтися по своєму рідному, мирному місту пішки, зробіть це! Не використовуйте транспорт, пропускайте машини з реєстрацією з інших регіонів. У цих машинах діти, люди, які бачили, що таке війна, своїми очима, - звернувся до містян мер.

Також він закликав всіх кременчужан дотримуватися комендантської години, у період з 20.00 до 6.00 не виходити з дому. Деякі власники собак о 2.00-3.00 вигулюють свої улюбленців, це відводікає правоохоронців та тероборону від важливих завдань.

Вчора міський голова написав листа президенту США Байдену, президенту Франції Макрону, канцлеру Німеччини Шольцу, прем’єру Великобританії Джонсону та генсеку НАТО Столтенбергу щодо негайного закриття неба над Україною від російської авіації.



У взаємодії з військовими міська влада продовжує укріплювати оборону міста, а також приймати переселенців (вже прийняли більше 6 тисяч людей) і допомагати їм, чим можливо.

- Завжди носіть із собою документи, виконуйте розпорядження правоохоронців. Не покидайте ваших домівок без крайньої необхідності, обмежте використання особистого транспорту, - підсумував мер.