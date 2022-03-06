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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Все для фронту – все для Перемоги!» - Кременчуцький район допомагає захисникам і біженцям

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 481

 

Вчора ввечері було прийняте рішення про перенесення чотирьох блокпостів у Кременчуці, які лише заважали руху транспорту та евакуації людей

Начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік повідомив, що на північних кордонах Полтавської області накопичується угрупування ворожих сил. Кременчуцький район готується до оборони та відправляє допомогу військовим, що боронять Харків, Київ, Сумщину, а також цивільному населенню у зоні ведення бойових дій.

І от знову: ворог підбирається з півночі до Полтавщини

Керівник військової адміністрації пояснив, що наразі на території району проводиться впорядкування усієї системи захисних споруд та конструкцій, налагоджується зв'язок та централізоване управління усіма блокпостами. Зокрема, вчора ввечері було прийняте рішення про перенесення чотирьох блокпостів у Кременчуці, які лише заважали руху транспорту та евакуації людей. Вивільнені бетонні блоки та металеві конструкції будуть використані для посилення блокпостів на більш важливих напрямках.

- Перший етап стихійності у створенні загороджень для ворога пройдено. Починаємо все впорядковувати та вибудовувати ефективну систему територіальної оборони району з чіткою централізацією, - пояснив Олег Лєднік.

Він наголосив, що район перетворився у надійний тил для забезпечення української армії та постраждалого населення усім необхідним. Військова адміністрація налагоджує роботу промислових підприємств району. Особлива увага приділяється харчовій промисловості.

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Зокрема, поновлює роботу молокозавод, організоване нове виробництво по виготовленню рибних консервів у Градизьку. Рибінспекція бере під посилений контроль вилов риби для цього підприємства, щоб цим не скористалися браконьєри. Кременчуцька РВА працює над питаннями забезпечення продовольством як мешканців району, так і його поставок для війська та північних регіонів країни.

В усіх громадах району організована робота по прийому біженців та відправки у північні області гуманітарної допомоги.

За словами Олега Лєдніка, минула доба у Кременчуцькому районі пройшла спокійно, випадків мародерства не було, криміногенна ситуація не відрізняється від довоєнного рівня. Є випадки крадіжок, які жорстко припиняються поліцією та й самими громадянами. Диверсійних груп ворога у районі не виявлено.

- У цей час ми усі об’єдналися та згуртувалися без огляду на минулі розбіжності. Ворог у нас тепер один – путінська Росія! І кожен на своєму місці робить усе можливе, щоб зупинити російських окупантів та визволити українську землю від цієї нечисті, - заявив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти адміністрація Кременчук допомога біженці
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