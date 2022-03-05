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Кременчук, Споживач

Ірина Дроздова: «Ніхто не поїхав, ми робимо свою справу. Люди мають бути забезпечені продуктами»

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 574

На ПРАТ «Кременчукм’ясо» ситуація напружена, але стабільна. Дефіциту продукції немає

На сьогоднішній день у багатьох виникає питання стосовно того, наскільки місто забезпечене продуктами харчування. Ми зв‘язалися з головою правління ПРАТ «Кременчукм’ясо» Іриною Дроздовою, вона дуже емоційно розповіла, що зараз підприємство працює в напруженому режимі:

- Усі без виключення розуміють серйозність ситуації і виконують поставлену задачу. Працівники молодці! Шофер, який під обстрілами з-під Києва вивозить спеції і сировину, для мене герой! Я вдячна кожному. Ніхто не виїхав. Люди відправляють дітей в безпечні регіони, а самі повертаються на виробництво. Так, працювати непросто. Доводиться знаходити нових постачальників сировини, з нею є проблеми, але ми намагаємося їх оперативно вирішувати.

Підприємство відправило 7 тонн продукції на Харків, тонну – на Полтаву, сформували допомогу на Київ і Дніпро. Регулярно йде відвантаження продукції на ВПУ №7, де працюють волонтери. Відпускні ціни для населення не піднімали.

- Хоча є ті постачальники, які намагаються спекулювати на війні, підвищують ціни. Розумієте, ми зараз не рахуємо, ми допомагаємо. Я вдячна кожному працівнику, хто ходить на роботу. Ми не затримуємо зарплату. На сьогоднішній день зарплата виплачена в повному обсязі, частково виплатили аванс. Я працюю разом зі своїм колективом, - розповідає голова правління ПРАТ «Кременчукм’ясо». - Це моє місто, моя країна, і у нас одна мета – це перемога! Ми обов‘язково переможемо. Головне зберігати холодний розум і робити свою справу. Ті люди, які розпускають фейкові новини про те, що підприємство зменшило потужності, я виїхала за кордон, про заборгованість по з/п, не менші вороги, за тих, хто напав на нашу державу. Бо вони розхитують ситуацію зсередини. Допоки ситуація напружена, але стабільна. Дефіциту продукції немає.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Кременчукм`ясо виробництво продукти
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