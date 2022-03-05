Російські окупанти створюють фейкові сторінки органів влади, на яких пишуть про капітуляцію України

Сьогодні, 13:59 Переглядів: 202

СБУ попереджає про нові фейки, вигадані російськими окупантами для дезорієнтації українців, і закликають не поширювати неперевірену інформацію.

- Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками. Це теж зброя, але її можна легко зупинити: просто припиніть поширювати неперевірену інформацію!, - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграм-каналі відомства.

Так, зокрема, в СБУ зазначають, що російські окупанти вигадали нові фейки, які «розганятимуть» для дезорієнтації українців.

- Очікуємо вкиди про діяльність «секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми. А от роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців, - ідеться в повідомленні.

Також, як зазначають у СБУ, у соцмережах створюється безліч фейкових сторінок українських органів влади, на яких нібито українські чиновники чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.

- Про всяк випадок нагадуємо, що мер Куп'янська, який хотів «здати» місто російським загарбникам, отримав підозру від СБУ того самого дня. Ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати та слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з «правилами для звільнених територій України», котрі поширюють на окупованих територіях, - ідеться у повідомленні української спецслужби.