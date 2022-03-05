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Росія зірвала евакуацію з Маріуполя та Волновахи — міста накрили вогнем

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 253

Евакуація з Маріуполя та Волновахи, яка була запланована на 5 березня, зірвана.

Загарбники порушили домовленості про режим тиші й почали обстрілювати місто Маріуполь та його околиці Мешканців міста влада закликала розійтися та прямувати до укриттів. Евакуація переноситься. Про це повідомляється в Telegram-каналі міської ради Маріуполя.

У мерії пообіцяли надати нову інформацію найближчим часом. Зараз тривають переговори з Москвою про встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Містян також інформуватиме поліція за допомогою гучномовців.

Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу заявила, що Росія 5 березня о 11.45 почала обстрілювати Волноваху з важкого озброєння. Окупанти не дотрималися режиму тиші, який був оголошений з 9.00.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Facebook написав, що підлий ворог не лише блокує відкриття «зелених коридорів», а й не допускає гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, об 11.00 5 березня повинна була розпочатися евакуація з Маріуполя та Волновахи. Зі зруйнованих внаслідок обстрілів міст повинні були вивезти поранених та цивільних. Режим тиші повинен був тривати з 9.00 до 16.00.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти евакуація Маріуполь
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