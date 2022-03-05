Терміново! Військовим потрібні акумулятори, тепловізори, рації та квадрокоптери

Військовим, що боронять Україну від російських окупантів терміново потрібні акумулятори на автомобілі ємністю 75 та 140 Ah (контакти Леоніда Харченко – 0969800259)
Список термінових потреб для захисників
Куди: м. Кременчук, вул. Миколаївська, 1-А
Котакти волонтерів:
066 651 0691
066 651 0690
066 651 0703
Перерахувати кошти можна на картку: 5167 8032 2205 1638 (Прокопець Сергій)
ЇЖА/ВОДА: Все що довго зберігається (крупи, солодке, консерви і тд) -цигарки
СПОРЯДЖЕННЯ: військове спорядження (фора військова, розгрузки, каски, бронежилети, військове взуття) - спальні мішки - каремати (туристичні килимки)
ЕЛЕКТРОНІКА: квадрокоптери, дизель-генератори, біноклі, радіостанції, павербанки, ліхтарики, годинники електричні.
МЕДИЦИНА: турнікети (будь-які), бандажі, протипростудні/противірусні (будь-які), кровоспинні засоби (все)
ІНШЕ: матраси, спальники, подушки, ковдри, спальні мішки