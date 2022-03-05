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Терміново! Військовим потрібні акумулятори, тепловізори, рації та квадрокоптери

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 440

 

Волонтери звертаються до кременчужан

Військовим, що боронять Україну від російських окупантів терміново потрібні акумулятори на автомобілі ємністю 75 та 140 Ah (контакти Леоніда Харченко 0969800259)

 

Список термінових потреб для захисників

Куди: м. Кременчук, вул. Миколаївська, 1-А

Котакти волонтерів:

066 651 0691

066 651 0690

066 651 0703

  1. Квадрокоптери – 2 штуки
  2. Акумулятори (75 А.ч/140 А.ч) – по 2 штуки
  3. Біноклі – 3 штуки
  4. Рації – 20 штук
  5. Тепловізори – 2 штуки
  6. Джерела безперебійного живлення (!) – 7 штук (можна дохлі)

 Перерахувати кошти можна на картку: 5167 8032 2205 1638 (Прокопець Сергій)

 

ЇЖА/ВОДА:  Все що довго зберігається (крупи, солодке, консерви і тд) -цигарки

СПОРЯДЖЕННЯ: військове спорядження (фора військова, розгрузки, каски, бронежилети, військове взуття) - спальні мішки - каремати (туристичні килимки)

ЕЛЕКТРОНІКА:  квадрокоптери, дизель-генератори, біноклі, радіостанції, павербанки, ліхтарики, годинники електричні.

МЕДИЦИНА: турнікети (будь-які), бандажі, протипростудні/противірусні (будь-які), кровоспинні засоби (все)

ІНШЕ: матраси, спальники, подушки, ковдри, спальні мішки

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ волонтери допомога
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