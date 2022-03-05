Терміново! Військовим потрібні акумулятори, тепловізори, рації та квадрокоптери

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 440

Військовим, що боронять Україну від російських окупантів терміново потрібні акумулятори на автомобілі ємністю 75 та 140 Ah (контакти Леоніда Харченко – 0969800259)

Список термінових потреб для захисників

Куди: м. Кременчук, вул. Миколаївська, 1-А

Котакти волонтерів:

066 651 0691

066 651 0690

066 651 0703

Квадрокоптери – 2 штуки Акумулятори (75 А.ч/140 А.ч) – по 2 штуки Біноклі – 3 штуки Рації – 20 штук Тепловізори – 2 штуки Джерела безперебійного живлення (!) – 7 штук (можна дохлі)

Перерахувати кошти можна на картку: 5167 8032 2205 1638 (Прокопець Сергій)

ЇЖА/ВОДА: Все що довго зберігається (крупи, солодке, консерви і тд) -цигарки

СПОРЯДЖЕННЯ: військове спорядження (фора військова, розгрузки, каски, бронежилети, військове взуття) - спальні мішки - каремати (туристичні килимки)

ЕЛЕКТРОНІКА: квадрокоптери, дизель-генератори, біноклі, радіостанції, павербанки, ліхтарики, годинники електричні.

МЕДИЦИНА: турнікети (будь-які), бандажі, протипростудні/противірусні (будь-які), кровоспинні засоби (все)

ІНШЕ: матраси, спальники, подушки, ковдри, спальні мішки