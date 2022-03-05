«Прекратить стрельбу по ядерному объекту»: з'явився запис перших хвилин штурму ЗАЕС

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 1 706

Окупанти в Енергодарі захоплюють адмінбудівлі і обстрілюють будинки

У розпорядженні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опинився запис перших хвилин штурму Запорізької АЕС, де росіян просять припинити вогонь по ядерному об'єкту.

Російські окупанти, що вже 2 дні у місті Енергодар біля Запорізької атомної станції, продовжують захоплювати адміністративні приміщення, повідомляє «Енергоатом». Також вони обстрілюють будинки.

Ворог абсолютно не орієнтується на місцевості і допомоги від жителів не отримує. На житлових будинках в місті є сліди потрапляння ворожих снарядів.