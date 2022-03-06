На Сумщині окупанти грабують та обстрілюють мирне населення

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На Сумщині окупанти грабують та обстрілюють мирне населення. Міський голова Тростянця Юрій Бова повідомляє, що безпечно виїхати з Сум, Охтирки, Тростянця, Лебедина та інших міст Сумської області зараз практично неможливо.

За його словами, російські військові мародерять, грабують і де-не-де розстрілюють машини мирних українців, ріжуть колеса автівок.

І в цей же час Путін каже, що з мирним населенням не воює. За все заплатить: і за брехню і за злочини проти людства.