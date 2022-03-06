Рашисти ріжуть колеса автівок тих людей, які евакуюються
На Сумщині окупанти грабують та обстрілюють мирне населення. Міський голова Тростянця Юрій Бова повідомляє, що безпечно виїхати з Сум, Охтирки, Тростянця, Лебедина та інших міст Сумської області зараз практично неможливо.
За його словами, російські військові мародерять, грабують і де-не-де розстрілюють машини мирних українців, ріжуть колеса автівок.
І в цей же час Путін каже, що з мирним населенням не воює. За все заплатить: і за брехню і за злочини проти людства.