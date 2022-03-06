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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Кременчуччині збирають підписи на підтримку заяви Президента про закриття неба над Україною

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 119

 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів США, Великобританії, Німеччини, Франції та керівних органів НАТО щодо закриття неба над Україною

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що 5 березня в усіх 12 територіальних громадах району розпочався збір підписів на підтримку заяви Президента України Володимира Зеленського до лідерів Заходу щодо закриття неба над Україною. Голова районної ради Дмитро Колотієвський повідомив, що вчора на підтримку цього звернення підписались більшість депутатів райради.

- Усі, хто не на фронті та не на блокпостах, поставили свої підписи незалежно від партій та фракцій, - заявив він.

Зранку стартував збір підписів від усіх громадян України. Першими свої підписи під зверненням поставили начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та його заступники. Далі це зможуть зробити усі жителі району та біженці. Ініціатива щодо підтримки заяви Президента виникла, щоб західні лідери та суспільство країн Заходу якомога швидше усвідомило термінову потребу такого кроку.

- Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – така ціна зволікання з закриттям неба над Україною. Діяти потрібно негайно! - йдеться у зверненні на підтримку заяви Президента України про закриття неба.

 

За дні війни з Росією тисячі авіабомб окупантів впали на мирні українські міста та села, сотні ракетних ударів з боку ворога зруйнували житлові будинки, інфраструктуру та вбили тисячі цивільних людей, серед яких чимало дітей. Україна потребує негайної допомоги Заходу хоча б у закритті неба від ворожої авіації та ракетних обстрілів. Сьогодні Україна бореться з путінською ордою і захищає собою усю Європу, увесь цивілізований світ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти звернення Кременчук
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