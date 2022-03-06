На Кременчуччині збирають підписи на підтримку заяви Президента про закриття неба над Україною

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів США, Великобританії, Німеччини, Франції та керівних органів НАТО щодо закриття неба над Україною
На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що 5 березня в усіх 12 територіальних громадах району розпочався збір підписів на підтримку заяви Президента України Володимира Зеленського до лідерів Заходу щодо закриття неба над Україною. Голова районної ради Дмитро Колотієвський повідомив, що вчора на підтримку цього звернення підписались більшість депутатів райради.
Зранку стартував збір підписів від усіх громадян України. Першими свої підписи під зверненням поставили начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та його заступники. Далі це зможуть зробити усі жителі району та біженці. Ініціатива щодо підтримки заяви Президента виникла, щоб західні лідери та суспільство країн Заходу якомога швидше усвідомило термінову потребу такого кроку.
За дні війни з Росією тисячі авіабомб окупантів впали на мирні українські міста та села, сотні ракетних ударів з боку ворога зруйнували житлові будинки, інфраструктуру та вбили тисячі цивільних людей, серед яких чимало дітей. Україна потребує негайної допомоги Заходу хоча б у закритті неба від ворожої авіації та ракетних обстрілів. Сьогодні Україна бореться з путінською ордою і захищає собою усю Європу, увесь цивілізований світ.