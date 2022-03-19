Весілля під час війни: 5 військових одружилися у Кременчуці

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 0

З початку повномасштабного вторгення росії, 24 лютого, 5 військових у Кременчуці дали обітницю кохання. За інформацією «Кременчуцького Телеграфа», зареєстрували шлюб в таких умовах військові різного віку та звання. Серед сміливців, які вирішили одружитися є й відомі особистості у Кременчуці. Оскільки війна в країні триває, то наразі не називаємо імен та не публікуємо світлин з весіль наших військових.

Обіцяємо, що після перемоги розкажемо, як у час закритих магазинів наші військові шукали обручки та квіти, щоб подарувати своїм коханим свято:)

Навіть коли в Україні війна — кохання перемагає. З 24 лютого майже 11 тисяч пар у країні зареєстрували свої шлюби. Розповідаємо, як це можна зараз зробити.

Українці можуть одружитися, як і раніше — просто подавши заяву до ДРАЦС. Шлюб можна зареєструвати в той самий день.

Проте якщо ви військовослужбовець, поліцейський чи працюєте в закладі охорони здоров'я, то зареєструвати шлюб можна без вашої особистої присутності.

Потрібно заповнити заяву, вказати відомості про себе та нареченого/наречену: ПІБ, дату народження, громадянство. А також зазначити, чи плануєте ви змінити прізвище.

Далі є кілька варіантів реєстрації таких шлюбів:

шлюб реєструє ДРАЦС;

акт про шлюб складає командир військового формування, де перебувають наречені;

акт складає керівник закладу охорони здоров'я, у якому перебувають або працюють наречені.

Кохайте та створюйте нові українські сім‘ї.