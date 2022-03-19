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Весілля під час війни: 5 військових одружилися у Кременчуці

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 0

 

Війна коханню не перешкода

З початку повномасштабного вторгення росії, 24 лютого, 5 військових у Кременчуці дали обітницю кохання. За інформацією «Кременчуцького Телеграфа», зареєстрували шлюб в таких умовах військові різного віку та звання. Серед сміливців, які вирішили одружитися є й відомі особистості у Кременчуці. Оскільки війна в країні триває, то наразі не називаємо імен та не публікуємо світлин з весіль наших військових. 

Обіцяємо, що після перемоги розкажемо, як у час закритих магазинів наші військові шукали обручки та квіти, щоб подарувати своїм коханим свято:) 

Навіть коли в Україні війна — кохання перемагає. З 24 лютого майже 11 тисяч пар у країні зареєстрували свої шлюби. Розповідаємо, як це можна зараз зробити.

  • Українці можуть одружитися, як і раніше — просто подавши заяву до ДРАЦС. Шлюб можна зареєструвати в той самий день.
  • Проте якщо ви військовослужбовець, поліцейський чи працюєте в закладі охорони здоров'я, то зареєструвати шлюб можна без вашої особистої присутності.

Потрібно заповнити заяву, вказати відомості про себе та нареченого/наречену: ПІБ, дату народження, громадянство. А також зазначити, чи плануєте ви змінити прізвище.

Далі є кілька варіантів реєстрації таких шлюбів:

  • шлюб реєструє ДРАЦС;
  • акт про шлюб складає командир військового формування, де перебувають наречені;
  • акт складає керівник закладу охорони здоров'я, у якому перебувають або працюють наречені. 

Кохайте та створюйте нові українські сім‘ї.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна весілля військові РАЦС кохання
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