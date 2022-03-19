Весілля під час війни: 5 військових одружилися у Кременчуці

З початку повномасштабного вторгення росії, 24 лютого, 5 військових у Кременчуці дали обітницю кохання. За інформацією «Кременчуцького Телеграфа», зареєстрували шлюб в таких умовах військові різного віку та звання. Серед сміливців, які вирішили одружитися є й відомі особистості у Кременчуці. Оскільки війна в країні триває, то наразі не називаємо імен та не публікуємо світлин з весіль наших військових.
Обіцяємо, що після перемоги розкажемо, як у час закритих магазинів наші військові шукали обручки та квіти, щоб подарувати своїм коханим свято:)
Навіть коли в Україні війна — кохання перемагає. З 24 лютого майже 11 тисяч пар у країні зареєстрували свої шлюби. Розповідаємо, як це можна зараз зробити.
Потрібно заповнити заяву, вказати відомості про себе та нареченого/наречену: ПІБ, дату народження, громадянство. А також зазначити, чи плануєте ви змінити прізвище.
Далі є кілька варіантів реєстрації таких шлюбів:
Кохайте та створюйте нові українські сім‘ї.