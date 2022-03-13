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Кременчук, Здоров'я

Де у Кременчуці можна отримати інсулін безкоштовно: перелік аптек

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 204

 

Інсулін видається за рецептом від сімейного лікаря. Щоб отримати його переселенцям, треба оперативно укласти декларацію

Пресслужба Кременчуцької міськради оприлюднила перелік аптек, де в умовах воєнного стану можна отримати інсулін безкоштовно за рецептом лікаря.

Інсуліни закуповуються аптечною мережею міста та видаються пацієнтам за електронними рецептами від лікарів загальної практики - сімейних лікарів.

«Нині в аптеках можуть виникати перебої зі своєчасним постачанням інсулінів окремих торгівельних назв, тому фармацевти можуть запропонувати аналог лікарського засобу», - сказано у повідомленні.

Вимушені переселенці, які мають нагальну потребу в інсуліні, можуть звертатися до сімейного лікаря. Він має оперативно укласти декларацію, перевірити медичну інформацію в електронній карті пацієнта та виписати рецепт на отримання інсуліну, інформує мерія про порядок дій.

Перелік аптек, де можна отримати інсулін:

  • Аптека № 1 м. Кременчук, вул. Європейська 41.
  • Аптечний пункт № 11 (Аптеки № 1 м. Кременчук, кварт. 274,4)
  • Аптечний пункт м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 26, КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука.
  • Аптечний пункт № 7 (Аптеки № 1 м. Кременчук, кварт. 274,4)
  • Аптечний пункт вул. Павлова 16, КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня».
  • Аптечний пункт № 5 (Аптеки № 1 м. Кременчук, кварт. 274,4)
  • Аптечний пункт – проспект Лесі Українки, 80, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».
  • Аптечний пункт № 8 (Аптеки № 1 м. Кременчук, кварт. 274,4)
  • Аптечний пункт – вул. Павлова, 2, КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».
  • Аптечний пункт № 2 (Аптеки № 1 м. Кременчук, кварт. 274,4)
  • Аптечний пункт - проспект Полтавський, 40, КНМП «Кременчуцька лікарня планового лікування».
  • Аптека № 2, м. Кременчук, проспект Свободи 134/1.
  • Аптека № 39 м. Кременчук, вул. Свободи буд. 65.
  • Аптека № 66 м. Кременчук, вул. Лесі Українки 65-В.
  • Аптека № 205 м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 6-Г.
  • Аптека № 297 м. Кременчук, вул. Першотравнева б. 55-А. - КП «Аптека № 90» м. Кременчук, вул. Київська, 56.
  • Аптека м. Кременчук, вул. Манагарова 1. - Аптека м. Кременчук, вул. Республіканська 61-Б.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: інсулін аптека війна
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