Де у Кременчуці можна отримати інсулін безкоштовно: перелік аптек

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 204

Інсулін видається за рецептом від сімейного лікаря. Щоб отримати його переселенцям, треба оперативно укласти декларацію

Пресслужба Кременчуцької міськради оприлюднила перелік аптек, де в умовах воєнного стану можна отримати інсулін безкоштовно за рецептом лікаря.

Інсуліни закуповуються аптечною мережею міста та видаються пацієнтам за електронними рецептами від лікарів загальної практики - сімейних лікарів.

«Нині в аптеках можуть виникати перебої зі своєчасним постачанням інсулінів окремих торгівельних назв, тому фармацевти можуть запропонувати аналог лікарського засобу», - сказано у повідомленні.

Вимушені переселенці, які мають нагальну потребу в інсуліні, можуть звертатися до сімейного лікаря. Він має оперативно укласти декларацію, перевірити медичну інформацію в електронній карті пацієнта та виписати рецепт на отримання інсуліну, інформує мерія про порядок дій.

Перелік аптек, де можна отримати інсулін: