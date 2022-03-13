Стали відомі загальні бойові втрати противника за час війни

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Про кількість загиблих росіян вже кілька днів повідомляють однаково – понад 12 000 осіб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 вони орієнтовно склали: особового складу - понад 12 000 осіб,

танків ‒ 374 од,

бойових броньованих машин ‒ 1226 од,

артилерійських систем – 140 од,

РСЗВ - 62 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 74 од,

гелікоптерів – 86 од,

автомобільної техніки - 600 од,

кораблі /катери / boats - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про кількість загиблих росіян вже кілька днів повідомляють однаково – понад 12 000 осіб.





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