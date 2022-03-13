Стали відомі загальні бойові втрати противника за час війни
Сьогодні, 10:13
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Про кількість загиблих росіян вже кілька днів повідомляють однаково – понад 12 000 осіб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 вони орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 374 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
- артилерійських систем – 140 од,
- РСЗВ - 62 од,
- засоби ППО - 34 од,
- літаків – 74 од,
- гелікоптерів – 86 од,
- автомобільної техніки - 600 од,
- кораблі /катери / boats - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про кількість загиблих росіян вже кілька днів повідомляють однаково – понад 12 000 осіб.
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