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Стали відомі загальні бойові втрати противника за час війни

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 819

 

Про кількість загиблих росіян вже кілька днів повідомляють однаково – понад 12 000 осіб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 вони орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 374 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
  • артилерійських систем – 140 од,
  • РСЗВ - 62 од,
  • засоби ППО - 34 од,
  • літаків – 74 од,
  • гелікоптерів – 86 од,
  • автомобільної техніки - 600 од,
  • кораблі /катери / boats - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про кількість загиблих росіян вже кілька днів повідомляють однаково – понад 12 000 осіб.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати російські загарбники
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