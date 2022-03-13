Схема повторюється: на Запоріжжі викрали мера міста Дніпрорудне

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Сьогодні, 13 березня, о 8.30 військові російської федерації взяли у полон міського голову міста Дніпрорудне у Василівському районі Запорізької області.

Військові злочини стають системними. Нагадаємо, у Мелітополі рашисти викрали міського голову Івана Федорова. І поки окупанти катують справжнього мера Мелітополя, котрий відмовився з ними співпрацювати, на його місце поставили колабораціоністку Галину Данильченко з ОПЗЖ. Гауляйтерка закликала мешканців не чинити опір окупантам і заявила про створення маріонеткової адміністрації.