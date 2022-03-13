Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація
З’явилася офіційна інформація про вибухи, які чули у Львові.
«Окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет.
Інформація щодо потрепілих встановлюється.
Міжнародний центр миротворчості та безпеки знаходиться в місті Яворів, Львівська область», - йдеться у повідомленні ОВА.
Раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав на своїй сторінці у фейсбуці, що спрацювала протиповітряна оборона, пославшись на інформацію від військових.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Львівщина вперше прийняла авіаудар. Міжнародний центр миротворчості та безпеки - це офіційна назва «Яворівського полігону», який розташований в 30 км від Львова.
Атаку на Яворівський полігон, що у Львівській області, в національному ефірі прокоментував радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.
Так ворог хоче деморалізувати українське суспільство. Радник міністра пояснив, що свідченням цього є тривалі повітряні тривоги майже на всій території країні як у ніч на 12, та і на 13 березня.