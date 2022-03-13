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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Вибухи біля Львова: авіаудар окупантів по міжнародному центру миротворчості та безпеки (додано)

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 2 604

Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація

З’явилася офіційна інформація про вибухи, які чули у Львові.

«Окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет.

Інформація щодо потрепілих встановлюється.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки знаходиться в місті Яворів, Львівська область», - йдеться у повідомленні ОВА.

 

Раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав на своїй сторінці у фейсбуці, що спрацювала протиповітряна оборона, пославшись на інформацію від військових.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Львівщина вперше прийняла авіаудар. Міжнародний центр миротворчості та безпеки - це офіційна назва «Яворівського полігону», який розташований в 30 км від Львова.

7.48. Додано

Атаку на Яворівський полігон, що у Львівській області, в національному ефірі прокоментував радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

- Це робиться, тому що росіяни пробують показати: немає жодного безпечного місця в Україні, місця, де можна бути спокійним,
– зазначив Денисенко.

Так ворог хоче деморалізувати українське суспільство. Радник міністра пояснив, що свідченням цього є тривалі повітряні тривоги майже на всій території країні як у ніч на 12, та і на 13 березня.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Львів тривога війна Путин против украинского народа
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