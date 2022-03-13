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Кременчук, Здоров'я

Де під час війни у Кременчуці можна отримати допомогу лікаря-психотерапевта: адреси

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 77

 

У департаменті охорони здоров’я повідомили адреси консультаційних пунктів та графік

У Кременчуці надають консультації під час війни лікарі-психотерапевти. Про організацію такої допомоги повідомив департамент охорони здоров’я Кременчуцької міськради.

Куди звертатися

  1. Відокремлений підрозділ консультативно-психоневрологічної поліклініки зі стаціонаром № 2 м. Кременчука КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради». Адреса: м. Кременчук, вул. Павла Чубинського, 12. Телефони реєстратури: (05366) 6-21-79. Понеділок-П’ятниця з 08.00 до 17.00
  2. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» (колишня ЦРЛ) Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Адреса: м. Кременчук, просп. Полтавський, 40. Телефони реєстратури: (0536) 75-87-59; (067) 746-27-69. Понеділок-П’ятниця з 09.00 до 14.00
  3. Комунальне некомерційне медичне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука. Адреса: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 26 Телефони реєстратури: (067) 540-82-45; (067) 540-81-44. (0536) 75-84-05; (0536) 75-84-06; Понеділок-П’ятниця з 08.00 до 12.00
  4. Комунальне підприємство «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради. Адреса: м. Кременчук, вулиця Ігоря Сердюка, 23/1 Телефони реєстратури: (096) 183-18-50. Щоденно з 08.00 до 20.00

Також у КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» (колишня назва – ЦРЛ) при необхідності ургентної госпіталізації цілодобову допомогу надають і лікарі-психіатри.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: допомога психіатрична допомога війна
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