Звання Героя України вперше посмертно присвоєно жінці

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Сержантка Інна Дерусова була старшим бойовим медиком і загинула в Охтирці

Президент України Володимир Зеленський вперше присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» жінці посмертно. Звання отримала сержантка Інна Дерусова, вона була старшим бойовим медиком.

З 24 лютого Інна Дерусова виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Вона врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійських обстрілів російських військ, допомагаючи пораненим.

Президент України надав ще 8 звань Героя України військовослужбовцям, з них шість посмертно.

Герої не вмирають!