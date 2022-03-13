В Ірпені мати та сина, які загинули, поховали прямо у дворі

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12-річного Івана та його 42-річну маму рашисти вбили 5 березня 2022 року
У фейсбук-спільноті «ЄвроМайдан» з'явилося фото, як в Ірпені люди ховають померлих прямо у дворі будинку. Родину Меть рашисти вбили 5 березня 2022 року.
12-річного Івана та його 42-річну маму поховали на прибудинковій території в Ірпені.
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