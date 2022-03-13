В Ірпені мати та сина, які загинули, поховали прямо у дворі

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 811

12-річного Івана та його 42-річну маму рашисти вбили 5 березня 2022 року

У фейсбук-спільноті «ЄвроМайдан» з'явилося фото, як в Ірпені люди ховають померлих прямо у дворі будинку. Родину Меть рашисти вбили 5 березня 2022 року.

12-річного Івана та його 42-річну маму поховали на прибудинковій території в Ірпені.