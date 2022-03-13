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У заблокованому Маріуполі 400 тисяч людей опинились на межі виживання, щодня гинуть люди

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 402

 

Там справжня гуманітарна катастрофа – загиблих ховають у братських могилах, а їжу готують на вогнищах

Уже два тижні місто Маріуполь перебуває у блокаді рашистських військ. Російська авіація гатить по житловим масивам. Ворог цинічно стріляє із «Градів» та гаубиць, наносить ракетно-бомбові удари по житловим кварталам.

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова.

Через невпинні обстріли, які тривають і вдень і вночі, загинуло понад 1,5 тисячі мирних маріупольці. Між бомбардуванням, коли видається найменша можливість, загиблих ховають у братських могилах.

За інформацією омбудсмена, лише вчора загинуло 6 городян, двоє з яких - діти.

- У місті справжня гуманітарна катастрофа. Немає води, медикаментів, продуктів, електрики, тепла, зв’язку. Для приготування їжі люди розводять багаття у дворах будинків. За даними місцевої влади, у місті перебуває 400 тисяч людей, в тому числі понад 300 іноземців та місія ОБСЄ. Російські війська зірвали роботу усіх гуманітарних коридорів. Учора гуманітарна колона на Маріуполь у супроводі Червоного Хреста та священнослужителів була зупинена російськими загарбниками – усю гуманітарну допомогу, продукти, ліки російські бойовики відібрали, - йдеться у повідомленні.

Денісова пише, що сьогодні Україна знову спробує надати допомогу мешканцям блокадного Маріуполя. З міста Запоріжжя вирушає чергова – вже сьома колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для евакуації мешканців Маріуполя у супроводі церковнослужителів.

- Своїми діями загарбницькі російські війська засвідчують бажання знищити, стерти з лиця землі непокірне місто, яке не прийняло «расийских асвабадителей». Катування російськими бойовиками мирного міста Маріуполь є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі можливості для посилення санкційного тиску на державу-терориста Російську Федерацію для звільнення України від рашистських військ, - зауважила вона.

Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова звертається до керівників країн-членів НАТО.

- Прошу країни-члени НАТО запровадити над Україною безполітну зону, - резюмує омбудсмен. 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Маріуполь
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