За якої умови закінчиться війна з росією та що чекає організаторів фейкових «референдумів»?

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 750

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни проти України можливе лише за однієї обов’язкової умови – виведення усіх російських військ з території України.

- Ми Закінчимо війну тільки за однієї умови - що всі війська Російської Федерації повністю йдуть з території України, звільняючи всі населені пункти, - заявив він.

При цьому Михайло Подоляк додав, що війна з Україною призведе до дуже жорсткої кризи в Росії.

- Очевидно, що якщо все в такому режимі - як зараз, - позиційна війна, плюс найпотужніший санкційний тиск - триватиме, то Росія матиме надзвичайно важке становище. Не тільки репутаційно і фінансово, а й в історичному розрізі матиме вкрай важку ситуацію, - заявив радник глави ОП.

Михайло Подоляк назвав нікчемними ініціативи проведення «референдумів» у тимчасово окупованих містах та наголосив, що усі колаборанти будуть притягнуті за це до кримінальної відповідальності та опиняться у в’язниці.

Про це він написав у Твітері.

- Будь-які ініціативи щодо проведення «референдумів», фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України – Херсоні, Каховці, Генічеську – абсолютно нікчемні, - заявив Михайло Подоляк.

Як повідомлялося, у ЗМІ з’явилася інформація щодо підготовки російськими військовими формуваннями псевдореферендуму про створення так званої «херсонської народної республіки» з промовистою абревіатурою «ХНР».