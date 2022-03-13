За якої умови закінчиться війна з росією та що чекає організаторів фейкових «референдумів»?

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни проти України можливе лише за однієї обов’язкової умови – виведення усіх російських військ з території України.
При цьому Михайло Подоляк додав, що війна з Україною призведе до дуже жорсткої кризи в Росії.
Михайло Подоляк назвав нікчемними ініціативи проведення «референдумів» у тимчасово окупованих містах та наголосив, що усі колаборанти будуть притягнуті за це до кримінальної відповідальності та опиняться у в’язниці.
Про це він написав у Твітері.
Як повідомлялося, у ЗМІ з’явилася інформація щодо підготовки російськими військовими формуваннями псевдореферендуму про створення так званої «херсонської народної республіки» з промовистою абревіатурою «ХНР».