Терміново у звільнений Чугуїв збираємо допомогу

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Наприкінці тижня, 6 березня, у ході ведення бойових дій звільнили Чугуїв.

- Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова, - репортувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Наразі «Кременчуцький ТелеграфЪ» разом з магазином «Принцип» терміново готують гуманітарну допомогу у звільнене місто.

Мирним мешканцям, які постраждали від російських окупантів потрібно:

засоби особистої гігієни (шампунь, мило, зубна паста та щітки)

ліки (протизастудні, від кашлю, від насморка)

воду

продукти харчування (борщові набори (картопля, морква), продукти довготривалого зберігання, крупи, олія, цукор)

дитяче харчування та памперси

Також для військових потрібні планшети (пам'ять 64 Гб, + сім карта), павербанки, ліхтарики, батарейки та сухпаї, адже хлопці також потребують харчування.

Контактний номер 067-814-22-21.

Місця збору допомоги: