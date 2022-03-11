Терміново у звільнений Чугуїв збираємо допомогу

Потрібні продукти харчування та ліки
Наприкінці тижня, 6 березня, у ході ведення бойових дій звільнили Чугуїв.
- Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова, - репортувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Наразі «Кременчуцький ТелеграфЪ» разом з магазином «Принцип» терміново готують гуманітарну допомогу у звільнене місто.
Мирним мешканцям, які постраждали від російських окупантів потрібно:
- засоби особистої гігієни (шампунь, мило, зубна паста та щітки)
- ліки (протизастудні, від кашлю, від насморка)
- воду
- продукти харчування (борщові набори (картопля, морква), продукти довготривалого зберігання, крупи, олія, цукор)
- дитяче харчування та памперси
Також для військових потрібні планшети (пам'ять 64 Гб, + сім карта), павербанки, ліхтарики, батарейки та сухпаї, адже хлопці також потребують харчування.
Контактний номер 067-814-22-21.
Місця збору допомоги:
- магазин Принцип вул. Шевченка, 32
- магазин Принцип, просп. Лесі Українки, 39
- магазин Принцип, вул. Манагарова, 1
- магазин Роксолана, вул Перемоги, 26
- магазин Художник, вул. Перемоги, 4