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Терміново у звільнений Чугуїв збираємо допомогу

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 2 308

 

Потрібні продукти харчування та ліки 

Наприкінці тижня, 6 березня, у ході ведення бойових дій звільнили Чугуїв.

- Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова, - репортувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ. 

Наразі  «Кременчуцький ТелеграфЪ» разом з магазином «Принцип» терміново готують гуманітарну допомогу у звільнене місто.  

Мирним мешканцям, які постраждали від російських окупантів потрібно:

  • засоби особистої гігієни (шампунь, мило, зубна паста та щітки)
  • ліки (протизастудні, від кашлю, від насморка)  
  • воду
  • продукти харчування (борщові набори (картопля, морква), продукти довготривалого зберігання, крупи, олія, цукор)
  • дитяче харчування та памперси

Також для військових потрібні планшети (пам'ять 64 Гб, + сім карта), павербанки, ліхтарики, батарейки та сухпаї, адже хлопці також потребують харчування. 

Контактний номер 067-814-22-21. 

Місця збору допомоги:

  • магазин Принцип вул. Шевченка, 32
  • магазин Принцип, просп. Лесі Українки, 39
  • магазин Принцип, вул. Манагарова, 1
  • магазин Роксолана, вул Перемоги, 26
  • магазин Художник, вул. Перемоги, 4
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна благодійність
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