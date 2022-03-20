Наступ РФ в Україні значно уповільнився - міноборони Великобританії

Як заявляють у відомстві, здобуття контролю на повітряним простором в Україні було однією з головних цілей РФ у перші дні вторгнення
В Міністерстві оборони Великобританії вважають, що наступ сил Російської Федерації в Україні уповільнився через нездатність взяти контроль у повітряному просторі.
Як йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter, повітряні сили України і сили протиповітряної оборони продовжують ефективно захищати український повітряний простір.
При цьому, зазначається, що здобуття контролю на повітряним простором в Україні було однією з головних цілей у перші дні конфлікту і постійна нездатність росіян добитися цього значно притупила їхній операційний прогрес.