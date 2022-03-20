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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Наступ РФ в Україні значно уповільнився - міноборони Великобританії

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 410

 

Як заявляють у відомстві, здобуття контролю на повітряним простором в Україні було однією з головних цілей РФ у перші дні вторгнення

В Міністерстві оборони Великобританії вважають, що наступ сил Російської Федерації в Україні уповільнився через нездатність взяти контроль у повітряному просторі.

Як йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter, повітряні сили України і сили протиповітряної оборони продовжують ефективно захищати український повітряний простір.

- Росія не змогла отримати контроль у повітрі і головним чином покладається на дистанційну зброю, яка вистрілює з зони відносної безпеки у російському повітряному просторі, аби вражати цілі в межах України, - наголошується у повідомленні.

При цьому, зазначається, що здобуття контролю на повітряним простором в Україні було однією з головних цілей у перші дні конфлікту і постійна нездатність росіян добитися цього значно притупила їхній операційний прогрес.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна розвідка
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