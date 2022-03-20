Ймовірність вступу у війну з Україною білорусі росте

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 0

Ймовірність вступу у війну білорусі росте, але Україна готова. Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови МВС Вадим Денисенко.

Денисенко сказав, що президент білорусі лукашенко буде робити все, що від нього залежить, аби не вступати у пряме боєзіткнення з українською армією, але за останній тиждень ймовірність саме такого розвитку подій стала вищою:

- Це (інформація про те, що посольство Білорусі покинуло Україну - ред.) реально тривожний сигнал. Я зараз говорю особисто свою точку зору, я зараз оцінював би ситуацію можливості введення в Білорусі військового конфлікту як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60. Але все ж таки я думаю, що Лукашенко робитиме все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії.

За словами Денисенка, вся армія Білорусі складає 40 тисяч чоловік.

- Це вся армія, щоб ми розуміли, включно зі стволами, зі шпиталями і т.д. У принципі на заході ми готові до їх вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон, але для нас це точно було б непотрібно.