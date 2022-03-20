У Кременчуці зареєстрували підпали сухої трави та очерету: це прирівнюється до диверсії

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Мер Віталій Малецький повідомив про ситуацію у місті станом на 20 березня

Минулої доби в Кременчуці зареєстрували підпали сухої трави та очерету. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

- Хочу звернути увагу тих, хто це робить або планує зробити, що зараз підпал сухої рослинності прирівнюється до диверсії, - попередив мер. - Тобто, це кримінальний злочин, за який передбачено позбавлення волі. Правоохоронці знайдуть і притягнуть до відповідальності кожного порушника закону. Правоохоронці вже викрили зловмисників, які здійснювали крадіжки , і продовжують посилене патрулювання, перевіряють підозрілих осіб, допомагають у супроводі переселенців.

Разом із волонтерами міська влада продовжує облаштовувати підвали в житлових будинках, завозять піддони, лавочки, воду.

За минулу добу щодо надання тимчасового житла у Кременчуці звернулися 213 людей, всіх розселили. Зараз у Кременчуці перебуває 728 тимчасово переміщених осіб. Всього з початку війни до нашого міського Центру тимчасового розміщення звернулися 9918 українців.

Станом на 20 березня до міста прибуло 22 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою 103,5 т. Зазначена допомога обліковується, сортується і передається тим, хто її потребує.

За минулу добу в Кременчуці народилося 5 немовлят.

У штатному режимі функціонували комунальні підприємства.