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Кременчук

У Кременчуці зареєстрували підпали сухої трави та очерету: це прирівнюється до диверсії

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 652

Мер Віталій Малецький повідомив про ситуацію у місті станом на 20 березня

Минулої доби в Кременчуці зареєстрували підпали сухої трави та очерету. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

На Петрівці неповнолітні палили очерет - місцеві їх затримали
- Хочу звернути увагу тих, хто це робить або планує зробити, що зараз підпал сухої рослинності прирівнюється до диверсії, - попередив мер. - Тобто, це кримінальний злочин, за який передбачено позбавлення волі. Правоохоронці знайдуть і притягнуть до відповідальності кожного порушника закону. Правоохоронці вже викрили зловмисників, які здійснювали крадіжки, і продовжують посилене патрулювання, перевіряють підозрілих осіб, допомагають у супроводі переселенців.

Разом із волонтерами міська влада продовжує облаштовувати підвали в житлових будинках, завозять піддони, лавочки, воду.

За минулу добу щодо надання тимчасового житла у Кременчуці звернулися 213 людей, всіх розселили. Зараз у Кременчуці перебуває 728 тимчасово переміщених осіб. Всього з початку війни до нашого міського Центру тимчасового розміщення звернулися 9918 українців.

Станом на 20 березня до міста прибуло 22 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою 103,5 т. Зазначена допомога обліковується, сортується і передається тим, хто її потребує.

За минулу добу в Кременчуці народилося 5 немовлят.

У штатному режимі функціонували комунальні підприємства.

  • Дві бригади КП «Благоустрій Кременчука» займалися прибиранням територій, санітарною обрізкою та кронуванням дерев, заготівлею дров для самооборони.
  • КАТП 1628 проводило вивезення сміття.
  • Дві бригади Кременчукводоканалу виконували ремонти на каналізаційній мережі по вулицях вул. Гагаріна, Л. Покладова, І. Сердюка, Перемоги, проспектах Лесі Українки та Свободи.
  • Сьогодні зранку на маршрути виїхало 31 тролейбус, 5 комунальних автобусів та 67 автобусів приватних перевізників.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: підпал трава переселенці гуманитарная помощь новонароджені
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