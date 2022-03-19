На Петрівці неповнолітні палили очерет - місцеві їх затримали (ФОТО)

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19 березня на Петрівці, на березі Сухого Кагамлика (в районі проїзду Великокохнівського), неповнолітні підпалили очерет.

Як розповіла Телеграфу місцева мешканка Альона, сусіди побачили велике полум'я - і кинулися гасити пожежу.

«Мені зателефонувала подруга і каже - палії-підлітки пішли у твій бік, лови їх! - розповіла Альона. - Ми з дорослими дітьми та їх друзями перехопили їх. В руках - запальнички, ще хотіли палити. Потягнули на місце пожежі - а там - хто з лопатою, хто з відром, хто босий, хто в спідній білизні. На щастя, загасили. Питаємо хлопців: навіщо ви це робите? У такий час? Але нічого зрозумілого вони не відповіли».

Хлопцям - по 17 років. Люди викликали поліцію. Одного забрала мати, двох забрали в поліцію, щоб передати батькам.

Альона каже, що сусіди були настільки обурені, що паліїв ледь не довелось захищати. Адже на Сухому Кагамлику живуть лебеді, качки, вони гнізяться в очереті. Сухостій взагалі не можна палити - а у воєнний час подібні дії можуть скидатись на диверсію.





Нагадаємо, палити суху траву категорично заборонено! А робити таке під час війни – це допомагати ворогу. Навіть за умов мирного часу стаття 152 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за самовільне випалювання рослинності у вигляді штрафу від 3060 до 6120 грн.





