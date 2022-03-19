У Кременчуці сьогодні зареєстрували три випадки коронавірусу, щеплення отримали 9 осіб

19 березня в місті зареєстровано три нові випадка захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
За їх даними, захворіли дві жінки віком 34 і 56 років та один чоловік 63 років. Всі три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні. Смертей не зареєстровано.
Зараз в інфекційних шпиталях лікується тринадцять пацієнтів, що захворіли раніше. Сьогодні протиковідні щеплення зробили 9 громадян
Також у мерії повідомляють, що 19 березня у місцевих центрах вакцинації щеплення отримали 9 осіб (1 - друга доза, 8 - бустерна)
Нагадаємо, всього в Кременчуці щеплення отримали 115 тис. 2 мешканця.