У Кременчуці сьогодні зареєстрували три випадки коронавірусу, щеплення отримали 9 осіб

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В лікарнях міста наразі перебуває 13 пацієнтів, що захворіли раніше.

19 березня в місті зареєстровано три нові випадка захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

За їх даними, захворіли дві жінки віком 34 і 56 років та один чоловік 63 років. Всі три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні. Смертей не зареєстровано.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується тринадцять пацієнтів, що захворіли раніше. Сьогодні протиковідні щеплення зробили 9 громадян

Також у мерії повідомляють, що 19 березня у місцевих центрах вакцинації щеплення отримали 9 осіб (1 - друга доза, 8 - бустерна)

Нагадаємо, всього в Кременчуці щеплення отримали 115 тис. 2 мешканця.



