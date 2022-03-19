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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці сьогодні зареєстрували три випадки коронавірусу, щеплення отримали 9 осіб

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 112

 В лікарнях міста наразі перебуває 13 пацієнтів, що захворіли раніше.

19 березня в місті зареєстровано три нові випадка захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради. 

За їх даними, захворіли дві жінки віком 34 і 56 років та один чоловік 63 років. Всі три пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні. Смертей не зареєстровано.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується тринадцять пацієнтів, що захворіли раніше. Сьогодні протиковідні щеплення зробили 9 громадян

Також у мерії повідомляють, що 19 березня у місцевих центрах вакцинації  щеплення отримали 9 осіб (1 - друга доза, 8 -  бустерна) 

Нагадаємо, всього в Кременчуці щеплення отримали 115 тис. 2 мешканця. 


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото:  fifetoday.co.uk
Теги: коронавірус щеплення
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