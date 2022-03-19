Російських полонених використовуватимуть для відновлення України, - МВС

Сьогодні, 18:54 Переглядів: 434

Російських військових, які потрапили в полон в Україні, використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд. По це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, повідомляє Інтерфакс-Україна. Це - норми міжнародного права.





«Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, полонені будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і, можливо, як обмінний фонд», - сказав Єнін.





Крім того, віцепрем'єрка Ірина Верещук 19 березня заявила, що опитані полонені не хочуть повертатися з полону в росію. «Тепер ці діти-строковики не хочуть повертатися в країну, яка їх відправила вбивати українських жінок і дітей», - сказала вона.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні офіційно перебуває 562 особи російських військовополонених, з якими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права - вони стоять на забезпеченні і харчуються так само, як і наші воїни.