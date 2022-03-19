Ціни на житло — космос: як змінилась вартість оренди житла у Кременчуці

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 2 403

Гуманні цінники на житло «1500-2000 грн плюс комунальні» вже пішли в минуле. Спеціалісти з нерухомості кажуть, що вартість оренди житла подорожчала в рази. Те саме помічають і самі кременчужани:

— До нас дівчина з Чернігова їде, шукаємо житло. Все вже забито, а ціни - це просто космос! — ділиться із нами кременчужанин Олег. Каже, що таки знайшли через знайомих двокімнатну квартиру за 6 тисяч плюс оплата за лічильниками.

З регіонів, що постраждали від бомбардувань, потягнулися переселенці. Житла у місті не стало, а цінники на квартири, які ще надають в оренду, нещадно полізли вгору.

До всіх цих подій у Кременчуці взимку був досить великий вибір та «висіли» «вільні» квартири. Тепер на все місто у популярному сервісі оголошень ми знайшли лише 46 однокімнатних, 17 двокімнатних 4 трикімнатні квартири. При чому частина оголошень вже застаріла.

«Здам 2-х кімнатну квартиру з меблями, технікою: 5000 грн + комунальні послуги». А на додаток — 3000 грн послуги агентства. Однокімнатна квартира — 2 тис грн плюс комуналка, а також 2 тисячі завдаток плюс 2 тис грн агентству. Кімната в малосімейці - 2500 плюс вода та світло.

Двокімнатна в центрі без ремонту та гарячої води — 7 тис грн за все. Однокімнатна з меблями та технікою на «водоканалі» — 6500+світло та вода, на «Аврорі» — 4500+комуналка. Отака двохкімнатна у центрі - 4 тисячі плюс комуналка.

Менші цінники зустрічаються, проте не часто. З останніх оголошень — здам однокімнатну квартиру в центрі міста за 2000 грн + комунальні послуги. Зустрілось оголошення про підселення для дівчини за 800 грн.



«Спостерігаємо величезний попит від мешканців Харківської, Сумської та Київської областей»

— Звичайно, ціни на оренду від власників злетіли. В деяких випадках в рази, — зазначає керівник компанії Центр нерухомості «Проспект» Олег Сьомка. — Охочих винайняти житло багато, а кількість пропозицій обмежена. Ми спостерігаємо величезний попит від мешканців Харківської, Сумської та Київської областей. Звичайно, люди шукають житло відповідно до свого гаманця. Хтось хоче квартиру з євроремонтом, сучасними меблями та технікою. Є люди, що готові жити у кімнаті з підселенням: аби не в машині ночувати. Наразі ми вирішили допомагати із орендою житла для вимушених переселенців абсолютно безкоштовно, тобто на волонтерських засадах. Грошей за це не беремо

— Скільки зараз коштує оренда квартир у Кременчуці?

— Житло, яке раніше здавали за 2,5 - 3 тис грн тепер коштує 5-6 тис грн. Є 2-х кімнатні квартири за 8 тис грн: і їх готові брати. Є випадки, коли взагалі просять 10- 15 тис грн. Це просторі, повністю мебльовані квартири з технікою.

— Це вже з урахуванням комунальних послуг?

— Як правило, ще й плюс комунальні послуги…

— У більшості, звичайно, немає таких коштів, аби оплатити оренду…

— На жаль, так. Ми більше спеціалізуємось на купівлі-продажу. Проте також розміщали людей, зокрема, й у себе особисто. Кого не змогли самостійно розмістити, порадили звернутись до колег або до новостворених чатів у месенджерах, де ми з»вязуємо орендарів та власників. Все, що можемо, робимо.



