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Російські війська можуть мінувати місця та предмети: про що варто знати

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 213

Житлові квартали в окупованих та звільнених містах потенційно можуть бути замінованими - ворог їх мінує,  відступаючи зі своїх позицій

Рашисти можуть мінувати населені пункти, підступно намагаючись завдати школи мирному населенню. Як повідомляє Держспецзв'язку, міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути  у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі -  у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

«У містах, у першу чергу – це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах – це переважно «розтяжки», які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів», - йдеться в повідомленні.

Що робити, якщо бачите незнайомий предмет: 

  • не чіпайте його  
  • повідомте про виявлений предмет в служби 101 та 102
  • відійдіть подалі та попередьте перехожих про можливу небезпеку  
  • дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета. 
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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Держспецзв'язку
Теги: мінування Держспецзв'язку
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