Російські війська можуть мінувати місця та предмети: про що варто знати

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 213

Житлові квартали в окупованих та звільнених містах потенційно можуть бути замінованими - ворог їх мінує, відступаючи зі своїх позицій

Рашисти можуть мінувати населені пункти, підступно намагаючись завдати школи мирному населенню. Як повідомляє Держспецзв'язку, міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі - у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

«У містах, у першу чергу – це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах – це переважно «розтяжки», які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів», - йдеться в повідомленні.

Що робити, якщо бачите незнайомий предмет: