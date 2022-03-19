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Полтавщина

На Полтавщину надійшла друга партія Starlink

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 357

 Дякуємо Ілону Маску!

Полтавщина отримала другу партію систем супутникового інтернету Starlink від компанії SpaseX, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Це резервний варіант для доступу в Інтернет об'єктів критичної інфраструктури Полтавської области. 

«Дякуємо Ілону Маску! Друга партія Starlink уже на Полтавщині. Наразі система супутникового інтернету Starlink – це резервний варіант для наших об’єктів критичної інфраструктури й оборони. Зараз на Полтавщині стабільно працюють українські оператори й провайдери зв’язку та інтернету. Перебоїв немає», - сказав Лунін.

Раніше повідомлялось, що 17 березня комплект Starlink отримав Кременчук

Перша  станція супутникового інтернету Starlink прибула в Україну 28 лютого 2022 року.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: Starlink Дмитро Лунін
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