На Полтавщину надійшла друга партія Starlink

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 357

Полтавщина отримала другу партію систем супутникового інтернету Starlink від компанії SpaseX, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Це резервний варіант для доступу в Інтернет об'єктів критичної інфраструктури Полтавської области.

«Дякуємо Ілону Маску! Друга партія Starlink уже на Полтавщині. Наразі система супутникового інтернету Starlink – це резервний варіант для наших об’єктів критичної інфраструктури й оборони. Зараз на Полтавщині стабільно працюють українські оператори й провайдери зв’язку та інтернету. Перебоїв немає», - сказав Лунін.

Раніше повідомлялось, що 17 березня комплект Starlink отримав Кременчук.

Перша станція супутникового інтернету Starlink прибула в Україну 28 лютого 2022 року.