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Стало відомо скільки в Україні російських військовополоненних

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 861

 

Із полоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права

На сьогодні в Україні офіційно перебуває 562 особи російських військовополонених. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

- Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи. А є ще так званий «вантаж-200» – ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом», – озвучила дані Ірина Верещук, додавши, що на кожного з них надсилають картки до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Вона також зазначила, що з усіма полоненими зі сторони рф поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Ірина Верещук розповіла про те, як тепер будуть збирати та акумулювати розрізнені дані про полонених та зниклих безвісти та про створення для цієї мети Національного інформаційного бюро (НІБ).

Про це у Facebook повідомило Мінреінтеграції.

Саме НІБ покликаний акумулювати досі розрізнену інформацію  про військовополонених та безвісти зниклих з обох сторін війни. Так само збиратимуть дані й стосовно цивільних полонених та заручників. Йдеться про формування відповідних реєстрів та контактних «Гарячих телефонних ліній», що працюватимуть у форматі 24/7.

Номери «Гарячої телефонної лінії» НІБ: 1648, або (044) 287-81-65.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти полонений
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