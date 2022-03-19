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Крах «побєдобєсія»: українські військові знищили вже шістьох російських генералів

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 156

  

Захисники України руйнують російські «скрєпи» та міфи про «російський народ-побєдітель», «доблість» та «вірність» традиціям «дєдов»

За три тижні від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Збройні сили України довели всьому світу, що вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати. «Елітні» російські дивізії стають «елітними» добривами для українського чорнозему. Гинуть і високопоставлені російські генерали, які, не маючи змоги продемонструвати хоч якусь перемогу, особисто беруться керувати бойовими діями безпосередньо на передку. Для того, щоб хоча б доповісти бункерному «фюреру», що зробили «все що могли».

За три тижні широкомасштабної російської агресії українські воїни знищили більше десятка вищих командирів армії агресора. Серед них – шестеро генералів, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Серед генералів, яких вдалося ліквідувати нашим захисникам:

генерал-майор Магомед Тушаєв, який командував 141 моторизованим полком нацгвардії рф, особа, наближена до Кадирова;

генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу;

генерал-майор Андрій Колесніков командувач 29-ю армією Східного військового округу;

генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу;

генерал-майор Олег Мітяєв - командир 150-ї мотострілецької дивізії.

Варто зазначити, що 150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в рф як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу. Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як «головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні». Проте, вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем.
Що тепер понесуть попереду парадних колон у москві на 9 травня? Прапор перемоги на нацизмом, який став прапором ганебної поразки?
І чи буде той парад взагалі? Після того як «внучки» влаштували масові руйнування цілих міст та винищення цивільного населення в Україні, стало остаточно зрозуміло, що їхні справжні «дєди» - нацисти.
І так само як нацисти, вони зазнають ганебних поразок в Україні.
Тому паради 9 травня в москві тепер, мабуть, вже не актуальні….

генерал-лейтенант Андрій Мордвічев - командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф. Ліквідували 18 березня.

- Далі буде…, - обіцяють українські військові.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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