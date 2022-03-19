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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росія могла замінувати морські шляхи від Босфору до Одеси, а звинувачує у цьому Україну

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 261

 

Рашисти брешуть, що це міни ВМС України

Російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, та натомість брешуть, що це українські міни, які відірвало через шторм.

Про це у своєму Facebook повідомив керівник проектів в «Інституті Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.

Він пише, що морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу «підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі».

У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим 18 березня, йдеться про наступне: 

- За інформацією, оголошеною гідрографічною службою ЧФ, через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ (близько 420 мін), відірвані. Прохання дотримуватися особливої обережності при плаванні судів в південно-західній і північно-західній частинах Чорного моря через вірогідність підривання на мінах, що дрейфують, - йдеться в оприлюдненій заяві ворога.

Клименко наголошує, що це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введення до Чорного моря Постійної мінно-тральної групи НАТО, вказав він.

- Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про «зірвані штормом українські міни». Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі, підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював, - наголосив Клименко.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти мінування Чорне море
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