Starlink вже у Кременчуці

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Тепер за будь-яких умов наші військові, територіальна оборона та міські об’єкти критичної інфраструктури будуть зі зв’язком

Кременчук отримав комплект Starlink для доступу до Інтернету з використанням супутникової системи. Тепер за будь-яких умов наші військові, територіальна оборона та міські об’єкти критичної інфраструктури будуть зі зв’язком.

Надходженню такої техніки в Україну передувало звернення Михайла Федорова до засновника компанії SpaseX Ілона Маска забезпечити країну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.