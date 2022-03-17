Starlink вже у Кременчуці

Тепер за будь-яких умов наші військові, територіальна оборона та міські об’єкти критичної інфраструктури будуть зі зв’язком
Кременчук отримав комплект Starlink для доступу до Інтернету з використанням супутникової системи. Тепер за будь-яких умов наші військові, територіальна оборона та міські об’єкти критичної інфраструктури будуть зі зв’язком.
Надходженню такої техніки в Україну передувало звернення Михайла Федорова до засновника компанії SpaseX Ілона Маска забезпечити країну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.