17 випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці

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17 березня в місті зареєстровано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли одинадцять жінок віком від 33 до 93 років та шість чоловіків віком від 27 до 74 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі сімнадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується вісімнадцять пацієнтів.

Одужало шістдесят п'ять пацієнтів.

Випадків смерті сьогодні в місті не зареєстровано. Всього зареєстровано 23 846. Одужало 21 732. Померло 720