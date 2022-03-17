Розширені дні прийому в ЦНАПі на Молодіжному

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 59

З 18 березня розширили дні прийому відвідувачів у ЦНАПі на Молодіжному. Обслуговування проводится лише за попереднім записом.

В умовах війни Кременчуцький ЦНАП працює і продовжує надавати послуги, які не потребують взаємодії з державними реєстрами. Для убезпечення відвідувачів та для зручності тих, хто проживає у віддалених районах міста нині роботу Кременчуцького ЦНАП зосереджено:

- на лівому березі працює Автозаводський відділ (Героїв України, 11-А) з понеділка по суботу: 9.00 - 16.00;

- на правому березі - Крюківський відділ ЦНАП (вул.І. Приходька, 90) з понеділка по пятницю: 9.00 - 16.00;

- у центрі - головний офіс ЦНАП (вул.Гагаріна, 14) з понеділка по суботу: 9.00 - 16.00.

Для попередження скупчення людей приймання замовників послуг здійснюється лише за попереднім записом.

Уточнити перелік необхідних документів та записатися в електронну чергу ЦНАП можна за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88.