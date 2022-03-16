У Кременчуцькому районі все спокійно, бої ведуться за 200 км, а палити траву – це допомагати ворогу

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 589

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла спокійно, тяжких злочинів та випадків мародерства не зафіксовано.

Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, а бойові дії точаться за 200 км від Кременчука. Вибухи та постріли, що інколи чують кременчужани – це планові навчання сил тероборони та Національної гвардії, які зазвичай проводяться на стрільбищі біля Деївської гори у Крюкові та на кар’єроуправлінні «Кварц», про що напередодні кременчужан попереджають через ЗМІ.

Він розповів, що вчора було три пожежі поблизу Рокитного та вздовж дороги на Погреби та Пришиб. Хтось випалював суху траву. Пожежі ліквідовані силами ДСНС. Окрім витрат державних ресурсів та великої шкоди для екології, ці підпали змусили хвилюватися багатьох мешканців, які бачили дим.

- Палити суху траву категорично заборонено. А робити таке під час війни – це допомагати ворогу. Я звертають до усіх людей – не підпалюйте суху траву, не створюйте паніку, - звернувся до жителів району Олег Лєднік.

Варто нагадати, що навіть за умов мирного часу стаття 152 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за самовільне випалювання рослинності у вигляді штрафу від 3060 до 6120 грн. Якщо ж це відбулося в межах територій природно-заповідного фонду, то розмір штрафів удвічі більший – до 12240 грн. В окремих випадках за такі дії може наставати й кримінальна відповідальність.

У Кременчуцькому районі поновилось дистанційне навчання у школах. За словами Олега Лєдніка, до нього приєднались 430 дітей вимушених переселенців.