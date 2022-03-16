В Україні полягло вже 13800 російських солдатів

І так буде з кожним, хто прийде на нашу землю!
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03:
- особового складу - близько 13800 осіб,
- танків ‒ 430 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
- артилерійських систем – 190 од,
- РСЗВ - 70 од,
- засоби ППО - 43 од,
- літаків – 84 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки - 819 од,
- кораблі /катери / boats - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11,
- спеціальна техніка - 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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