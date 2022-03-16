В Україні полягло вже 13800 російських солдатів

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 144

І так буде з кожним, хто прийде на нашу землю!

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03: особового складу - близько 13800 осіб,

танків ‒ 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем – 190 од,

РСЗВ - 70 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків – 84 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки - 819 од,

кораблі /катери / boats - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11,

спеціальна техніка - 10. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. НайСИНІша армія світу: російський солдат розповів, як безбожно напиваються орки в Україні





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