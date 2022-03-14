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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

НайСИНІша армія світу: російський солдат розповів, як безбожно напиваються орки в Україні

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 0

Яка країна, такі й герої

Війська рф – найСИНІша армія світу. Принаймні так про своїх «колег» каже один із путінських загарбників. Його розмову з рідними перехопила СБУ.

- Это конченная организация: все бухие, все синие и всем по*уй, что всех нас сейчас раз*шат тут на*й. Гарахин синий, Золотской – синий, командир полка синий. Все синие, на**й, - каже солдат.

У такій відвертій манері російський окупант не лише характеризує ситуацію в своєму підрозділі, але й зізнається у планах на дезертирство.

Ще менше довіри викликає у нього командир полка. Мало того, що той завжди «синій», то ще й у полку чи не найбільша кількість полонених, а з 60 танків залишилося 18. Тож дивується, за що командиру достроково вручили звання полковника і героя РФ.

Що ж, яка країна, такі й герої. Тож гуртуємо наші ряди, щоб змести з України загарбників, яких називали однією з найсильніших армій світу! Бо і самі вони вважають себе лиш найСИНІшими.

Подробиці розмови на відео:

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пьянка війна російські окупанти дезертирство
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