НайСИНІша армія світу: російський солдат розповів, як безбожно напиваються орки в Україні

Яка країна, такі й герої
Війська рф – найСИНІша армія світу. Принаймні так про своїх «колег» каже один із путінських загарбників. Його розмову з рідними перехопила СБУ.
У такій відвертій манері російський окупант не лише характеризує ситуацію в своєму підрозділі, але й зізнається у планах на дезертирство.
Ще менше довіри викликає у нього командир полка. Мало того, що той завжди «синій», то ще й у полку чи не найбільша кількість полонених, а з 60 танків залишилося 18. Тож дивується, за що командиру достроково вручили звання полковника і героя РФ.
Що ж, яка країна, такі й герої. Тож гуртуємо наші ряди, щоб змести з України загарбників, яких називали однією з найсильніших армій світу! Бо і самі вони вважають себе лиш найСИНІшими.
Подробиці розмови на відео: